Mann schlägt Frau. aber Frau schlägt auch den Mann. Das war die Bilanz eines Paares aus der Verbandsgemeinde Diez nach längerem gemeinsamen Zusammenleben. Ein 31-Jähriger war nun vor dem Diezer Amtsgericht angeklagt, weil er in einem Streit im vergangenen Jahr seine Partnerin auf eine Couch geschubst und ihr – zumindest durch ein sehr kräftiges Anpacken – Hämatome an der Brust und an Kinn zugefügt haben soll.