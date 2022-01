Vereine und Initiativen in der Region unterstützen: Das gehört zu den Kernaufgaben der Naspa-Stiftung. Jahr für Jahr fördert sie laut einer Pressemitteilung der Nassauischen Sparkasse etwa 500 konkrete Projekte in ihrem Geschäftsgebiet. So wurden auch Ende 2021 wieder Schecks für ehrenamtliches Engagement im Rhein-Lahn-Kreis übergeben – zumindest symbolisch.