Lahnstein Polizei hilft aus der Luft bei der Brandbekämpfung 20 Einsatzkräfte der Lahnsteiner Feuerwache Süd und ein Polizeihubschrauber haben am Donnerstagmittag dafür gesorgt, dass sich ein kleiner Waldbrand in Lahnstein auf der Höhe nicht ausbreiten konnte. Gegen 13.24 Uhr wurden die Einsatzkräfte um den stellvertretenden Wehrleiter Thorsten Kämpf alarmiert.