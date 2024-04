Plus Rhein-Hunsrück/Emmelshausen

Emmelshausener Sitzballer leben Inklusion im Sport: Austausch mit Lebenshilfe und Landessportbund

i Beim Sitzballtraining der BSG Emmelshausen konnten sich interessierte Teilnehmer ein Bild machen, wie die Sportler die Inklusion leben. Foto: Lina Weinheimer

Auf Einladung der Lebenshilfe Rhein-Hunsrück in Kooperation mit dem Landessportbund Rheinland-Pfalz tauschten sich Mitte April Interessierte zum Thema „Sportinklusion“ aus. Für die Organisatoren war es nach der Auftaktveranstaltung im vergangenen Jahr in Kastellaun bereits die zweite größere Veranstaltung zu diesem Thema in der Region .