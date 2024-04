Bad Kreuznach

Küchenbrand in Winzenheimer Hochhaus: Bewohner atmen Rauchgas ein und müssen in Krankenhaus

i Ein Küchenbrand in einem Hochhaus in Bad Kreuznach-Winzenheim löste einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräften aus. Foto: Feuerwehr Bad Kreuznach/Tim Helmes

Zu einem Küchenbrand in einem Hochhaus in der Waldalgesheimer Straße im Bad Kreuznacher Stadtteil Winzenheim musste die Feuerwehr am Mittwoch gegen 15.45 Uhr ausrücken. Dort war in einer Wohnung im vierten Stock der Brand ausgebrochen.