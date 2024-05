Plus Bad Kreuznach Müllchaos in der Bad Kreuznacher Innenstadt: Lage hat sich inzwischen verbessert Von Markus Kilian i In der Bad Kreuznacher Metzgergasse ist ein Großteil des seit Monaten angestauten Mülls inzwischen abgeholt worden. Allerdings stehen die beiden falsch befüllten Biomülltonnen offenbar noch immer da. Fotos: Markus Kilian Foto: Markus Kilian Die seit Monaten überfüllten Tonnen sind offenbar endlich geleert worden. Der Insolvenzverwalter des Eigentümers erklärt die Hintergründe. Lesezeit: 3 Minuten

Wasser in der Garage, Bangen um Strom- und Wasserversorgung und überquellende Mülltonnen, die seit Monaten nicht abgeholt wurden: Die Zustände in der Metzgergasse und Van-Recum-Straße in Bad Kreuznach waren für die betroffenen Mieter verheerend (wir berichteten). Grund für das Chaos: Der Eigentümer der betroffenen Immobilien, die Orthos Wohnen Portfolio 4 ...