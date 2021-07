In Zusammenarbeit mit der Universität Koblenz-Landau (Institut für Kulturwissenschaft) wird in Hottenbach derzeit ein Kuladig-Projekt mit dem Titel „Landjudentum in Hottenbach im 17. bis 20. Jahrhundert“ durchgeführt. Kuladig steht für „Kultur, Landschaft, Digital“ und ist eine Plattform zur Erfassung von Kulturlandschaftselementen. Hottenbach ist vom Land Rheinland-Pfalz als Modellgemeinde 2021 anerkannt worden.