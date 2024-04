Nach Brand an Harald-Fissler-Schule im Vollmersbachtal: Wann kann eine Sanierung beginnen?

So sah es am Tag nach dem Brand auf dem Dach des BBS-Gebäudes in Idar-Oberstein aus. Vor dem kommenden Winter stellt sich jetzt die Frage des Neuaufbaus des Dachgeschosses oder einer Abdichtung. Nun drängt die Kreisverwaltung auf die Sanierung.

Wie Dezernent Roland Praetorius berichtete, hatten sich die Kreisverwaltung und die Schule im August 2023 darauf verständigt, dass diese zusammen mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) ein Raumprogramm als Entscheidungsgrundlage für die Kreisgremien aufstellt. Rückblende: Ein Feuer im Juli 2022 verursachte einen Totalschaden an der vom „Campus Edelstein und Schmuck“ der Hochschule Trier genutzten oberen Etage eines BBS-Trakts im Vollmersbachtal. Schnell zeichnete sich ab, dass die Professoren kein Interesse mehr haben, an diesen Standort zurückzukehren.

Feuchtigkeitsschäden im Blick

Nach Auffassung des vom Landkreis beauftragten Gutachters Wolf Krämer-Mandeau (Projektgruppe Bildung und Region) lässt sich der Raumbedarf der Harald-Fissler-Schule in der unversehrten Bausubstanz abbilden, sodass ein Wiederaufbau des zerstörten Obergeschosses nicht notwendig sei. Diesem Ergebnis widersprach die Schulleitung vehement.

Vereinbart wurde daraufhin, spätestens bis Ende März den mit der ADD abgestimmten Raumbedarf zu ermitteln, um die Sanierung noch im laufenden Jahr in die Wege leiten zu können. „Die Schule hat nach wie vor kein Dach, sodass schon Feuchtigkeitsschäden entstanden sind“, erläuterte Praetorius. Je länger man warte, desto größere Schäden nehme man in Kauf. Hinzu komme, dass die Versicherung keine weitere provisorische Abdeckung finanzieren werde, betonte Praetorius: „Die Fakten zwingen uns, zeitnah zu handeln.“

Nunmehr kündigte die Schule an, bis Ende Mai der ADD die benötigten Unterlagen zu liefern. Deshalb sei es ungewiss, ob die auch zum Schutz des unteren Stockwerks erforderlichen Arbeiten noch 2024 ausgeführt werden können, sagte Praetorius. Die Schulleitung habe ihn informiert, dass sie in ständigem Kontakt mit der ADD stehe, ergänzte Landrat Miroslaw Kowalski. Allerdings lägen die Vorstellungen weit auseinander.

„Es eilt wirklich“, drängte Ausschussmitglied Sabine Brunk. Wenn die Schule nicht rechtzeitig ihre Hausaufgaben mache, solle der Kreis auf der Basis des Gutachtens entscheiden, meinte Josef Sesterhenn. „Der Landkreis ist definitiv nicht verantwortlich für die Verzögerungen“, betonte Thorsten Hosser. Indes plädierte Rainer Böß für den Neubau; er sei davon überzeugt, dass die Schule mehr Räume brauche, als es im Gutachten errechnet worden sei.

Investitionen in die Schulen

Im Rahmen des Digitalpakts Schule verbessert der Landkreis die IT-Infrastruktur der Klassen- und Fachräume der Realschule plus und der Fachoberschule Birkenfeld. Dazu gehören insbesondere Steckdosen und Internetanschlüsse. Aus Gründen der Versorgungs- und Arbeitssicherheit ersetzt der Kreis die überalterte Transformatorenstation der Schule, was rund 110.000 Euro kostet.

An der Peter-Caesar-Schule in Göttschied wandelt er als Schulträger aufgrund der gestiegenen Schülerzahlen die Pausenhalle in zwei Klassenräume um: Die Schule ist bislang für maximal 75 Schüler ausgelegt, im nächsten Schuljahr besuchen voraussichtlich 115 Kinder die Förderschule, überwiegend durch Zuzüge bedingt. „Ein gewichtiger Grund ist auch der bezahlbare Wohnraum“, erklärte der Landrat.

Für zwei Jahre vergab der Ausschuss Zeitverträge für die Unterhaltung kreiseigener Gebäude – und zwar für sechs der sieben Gewerke an Firmen aus dem Landkreis. Da auf absehbare Zeit keine Sitzung ansteht, ermächtigte der Ausschuss die Verwaltung, Aufträge für den Ausbau von Kreisstraßen dem jeweils wirtschaftlichsten Bieter zu erteilen.

Teuerstes Projekt ist die Sanierung der Kreisstraße 14 zwischen Sonnenberg und Kronweiler mit geschätzten Kosten von 2,15 Millionen Euro. Darüber hinaus ging es um die K 23 an der Einmündung in die L 182 bei Rudolfshaus und an der Abzweigung zur Schiefergrube Theis-Böger, die Fischbachbrücke der K 28 in Herrstein, die K 38 in Nahbollenbach inklusive Kreisel und die K 44 zwischen der B 270 in der Nähe von Sien und der Grenze zum Kreis Kusel. red