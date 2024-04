Plus Idar-Oberstein

Eröffnung am 4. Mai: Obersteiner Helmut-Kohl-Europaplatz soll grüner und lebendiger werden

i Einige Arbeiten sind noch zu erledigen: Am 4. Mai wird der neu gestaltete Helmut-Kohl-Europaplatz in Oberstein eingeweiht. Förderungen machten das Projekt möglich. Foto: Hosser

Im Mai 2023 war zum bundesweiten Tag der Städtebauförderung in einer kleinen politischen Runde der symbolische Spatenstich für das Projekt „Klimagerechte Gestaltung des Helmut-Kohl-Europaplatzes“ in Oberstein erfolgt. Wenn alles so läuft, wie es sich Oberbürgermeister Frank Frühauf vorstellt, könnte in einem Jahr anlässlich des Tags der Städtebauförderung 2024 der sanierte und aufgewertete Platz eingeweiht werden. So hieß es damals. Und das klappt.