Überraschende Entdeckung an der Wied: Nutrias machen es sich auch in Waldbreitbach gemütlich

Anzeige

Nicht nur in Altwied scheinen sich Nutrias, eine aus Südamerika stammende und in Mitteleuropa angesiedelte Nagetierart (rechts hinten auf dem Foto), pudelwohl zu fühlen. Auch in Waldbreitbach haben nun fünf dieser Art „ihre Zelte aufgeschlagen“. „Mal sind sie im Wasser, mal liegen sie am Ufer in der Sonne“, sagt der Waldbreitbacher Jürgen Grünwald, der die Tiere nun schon seit Längerem an der Wied beobachtet.

Neu ist, dass die Nutrias sich jetzt mitten im Fluss eine „Insel“ aus angeschwemmten Hölzern und Gestrüpp zu ihrem neuen Zuhause auserkoren haben. Die hier brütende Kanadagans scheint die Nagetiere offensichtlich nicht zu stören.