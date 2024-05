Regionaler Einkaufsführer „Gutes aus dem Westerwald“: Übersicht zum Einkauf vor der Haustür

Die Neuauflage des regionalen Einkaufsführers „Gutes aus dem Westerwald“ ist erhältlich. Der Einkaufsführer bietet eine Übersicht über lokale Geschäfte, Erzeuger, Dienstleistungen und Angebote aus den Kreisen Altenkirchen, Westerwald und Neuwied und hat sich deutlich vergrößert. Mittlerweile präsentieren mehr als 100 regionale Betriebe ihr Angebot an Produkten und Dienstleistungen und zeigen, wie viele lokale Einkaufsmöglichkeiten es gibt.

„Mit dem Kauf regionaler Produkte werden nicht nur die Erzeuger unterstützt, sondern auch die Vielfalt unserer lokalen Wirtschaft aufgezeigt. Damit fördern wir den Erhalt des traditionellen Handwerks, verkürzen Transportwege und stärken die Nachhaltigkeit in unserer Heimat“, freuen sich die Landräte Achim Hallerbach (Neuwied), Achim Schwickert (Westerwald) und Peter Enders (Altenkirchen) bei der Veröffentlichung am Landfrauentag in Puderbach. Das teilt die Gemeinschaftsinitiative Wir Westerwälder mit. Neben der Kooperation mit Naturgenuss Partner und der Westerwald-Box wurde auch bei der Erstellung der Broschüre auf Regionalität Wert gelegt.