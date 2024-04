Bonefeld

Gute Nachricht für rund 100 Mitarbeiter: Biovegan in Bonefeld wieder fest in Familienhand

i Der Fortbestand der Biovegan GmbH ist gesichert. Foto: Jörg Niebergall

Nach herausfordernden Monaten im Rahmen des Insolvenzverfahrens in Eigenverantwortung startet die Biovegan GmbH in Bonefeld nun in eine „neue, zukunftsorientierte Ära“. Dabei bleibt Biovegan weiterhin „fest in Familienhand“. Das geht aus einer Mitteilung des Unternehmens hervor.