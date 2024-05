Woche der Artenvielfalt lockt an die Mosel: Das ist das Programm

Den Neefer Petersburg, Leuchtpunkt der Artenvielfalt, bringt Irmgard Spreier Besucherinnen und Besuchern am 12. Mai näher, in der Woche der Artenvielfalt. Bei ihr geht es unter anderem um die vielfältigen Kräuter, die in den warmen Weinbergen wachsen. Foto: David Ditzer