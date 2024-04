Plus Lieg Neuer Bewegungsparcours in Lieg: Jung und Alt sollen hier ihren Spaß haben Von Heinz Kugel i Die Kinder der Grundschule Lieg mit ihrer Leiterin Heidrun List (zweite Reihe, zweiter von links), und ihre Kolleginnen hatten viel Freude an der Aktion in Kooperation mit dem Lieger Sportverein und der Männerturngruppe. Die freiwilligen Helfer und Bürgermeister Heinz Zilles (zweite Reihe, vierter von links), freuten sich mit ihnen. Foto: Heinz Kugel Die Wendelinus-Grundschule des Hunsrückortes ist lebendig und voller Ideen. Sie wird auch getragen von einer engagierten Bevölkerung. Jetzt wurde ein Bewegungsparcours für Klein, aber auch Groß rund um das Schulgelände seiner Bestimmung übergeben. Lesezeit: 2 Minuten

Es handelt sich dabei um einen Rundweg mit insgesamt acht Stationen in der Schulstraße, am Radweg und unterhalb des Friedhofes. Damit wird sehr zur Freude von Ortsbürgermeister Heinz Zilles das Sport-, Spiel- und Freizeitangebot der Hunsrückgemeinde sinnvoll ergänzt. Weg vom Bildschirm an die frische Luft Damit soll ein Anreiz für alle Altersschichten, ...