In Cochem ging's um Hanwerk und Kunst: Markt überzeugt mit Angebotsvielfalt

Letztere präsentierte sich an den Ständen auf und rund um den Enderplatz sowohl klassisch wie modern. Dabei zeigten die Käufer in erster Linie Interesse an besonders außergewöhnlichen Gegenständen der Handwerkskunst. Die stammten in der Regel aus der künstlerischen Metall- oder Holzverarbeitung und machten sowohl als Gebrauchs- wie Dekorationsgegenstand eine gute Figur. Zeitgemäße Attraktivität war beim Modeschmuck gefragt, dessen Angebote konnten in einer geschmackvollen Auswahl augenscheinlich überzeugen.

Uhren aus Baumscheiben im Metallreifendekor gefasst waren ebenso ein Hingucker wie die kunstvoll gearbeiteten Weinregale aus Fassdauben, oder Blumenampeln aus handgeschmiedetem Metall. Darüber hinaus waren es gerahmte Kollagen mit lustigen Lebensweisheiten die zum Verkaufsschlager avancierten.