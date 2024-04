Cochem

Gefährliches Überholmanöver in Cochem: Motorradfahrer verursachen beinahe Unfall

i Symbolbild: dpa Foto: dpa

Die Polizei sucht Zeugen einer Straßenverkehrsgefährdung: Am Samstag gegen 15 Uhr befuhr eine Gruppe von drei Motorradfahrern die Endertstraße in Cochem in Richtung Landkern.