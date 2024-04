Plus Ulmen Erste Synodalversammlung: Katholiken rund um Kaisersesch offen für neue Ideen Von Dieter Junker i Dekan Michael Wilhelm vor der Synodalversammlung. Mehr als 60 Vertreterinnen und Vertreter der Orte im Pastoralen Raum Kaisersesch waren nach Ulmen zur ersten Versammlung gekommen. Foto: Dieter Junker Vielfältig, lebendig und offen für neue Ideen und Wege. So präsentierte sich der Pastorale Raum Kaisersesch bei seiner ersten Synodalversammlung im Eifel-Maar-Park in Ulmen. Einen Tag lang ging es darum, voneinander und aufeinander zu hören und sich Gedanken zu machen, wie der Pastorale Raum gestaltet werden kann. Lesezeit: 3 Minuten

„Wir sind mitten in einem Prozess“, betonte bei der Begrüßung Gemeindereferentin Stefanie Heinzen. Bei dieser Synodalversammlung gehe es darum, dass alle Orte von Kirche sich einbringen könnten in die kirchliche Arbeit. „Wir wollen gemeinsam schauen und sehen, was machbar und möglich ist. Dabei wollen wir aufeinander hören und neue Perspektiven ...