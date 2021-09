Zwölf Kapitel aus der Zeller Stadtgeschichte, erzählt in wunderbaren Schwarz-Weiß-Aufnahmen – daraus besteht ein Bildkalender für das Jahr 2022, den eine Kalender-Manufaktur aus Verden an der Aller in Niedersachsen jetzt in Zusammenarbeit mit der Moselstadt herausgebracht hat.