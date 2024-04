Plus Betzdorf Viel Betrieb im „Honigtopf“: 75 Kinder freuen sich über neues zweites Zuhause Von Claudia Geimer i Gute Stimmung herrschte bei feierlichen Eröffnung der Kita Honigtopf. Ein besonderes Geschenk hatte Stadtbürgermeister Benjamin Geldsetzer mitgebracht: ein Bild des Schauspielers Bud Spencer. Foto: Claudia Geimer „Wir wollen nicht nur eine Kindertagesstätte, sondern ein zweites Zuhause für die Kinder sein.“ Mit diesen Worten begrüßt Leiter Bastian Kneip die Besucher beim „Tag der offenen Tür“, mit dem die neue kommunale Kindertagesstätte (Kita) der Stadt Betzdorf, eröffnet wird. Wie es sich für ein „Zuhause“ gehört, heißen Mädchen und Jungen der Einrichtung sowie die Erzieherinnen die zahlreich erschienen Gäste mit dem Lied „Hallo, Guten Morgen, Ciao“, willkommen. Lesezeit: 3 Minuten

Willkommen und aufgenommen fühlen, das sollen sich auch die Kleinen in der neuen Kita in der Schützenstraße, die den Namen „Honigtopf“ trägt. Das betont Stadtbürgermeister Benjamin Geldsetzer in seiner Begrüßungsrede. Bis zur Eröffnung am neuen Standort habe die Stadt einige Stolpersteine überwinden müssen. Denn zunächst mussten die Kinder und das ...