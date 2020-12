Schutzbach

Geld und Arbeit haben die Schutzbacher in die Erweiterung und Sanierung ihres Bürgerhauses investiert. Dann kam Corona. „Im Moment ist nichts zu vermieten“, stellte Ortsbürgermeister Detlef Faikus in der Sitzung des Ortsgemeinderates am Dienstagabend lapidar fest. Trotzdem verabschiedete das Gremium eine den veränderten Bedingungen angepasste Benutzungs- und Gebührenordnung. So ist die Gemeinde wenigstens auf den „Tag X“ vorbereitet, wenn die Bürgerhäuser wieder öffnen dürfen.