Plus Güllesheim Neue Kita ist ein Meilenstein für Güllesheim: Einrichtung zwei Jahre nach dem Spatenstich feierlich eröffnet Von Sonja Roos i VG-Bürgermeister Fred Jüngerich und Einrichtungsleiterin Danica Buschmann (Bildmitte) haben den symbolischen Schlüssel von Architekt Christian Pelz (hintere Reihe, 2.von links) bekommen. Auch Landrat Peter Enders (vordere Reihe, 2.von rechts) schloss sich dem Reigen an Gratulanten an. Foto: Sonja Roos Es ist voll an diesem Samstagmorgen in der Kita „Stein auf Stein“ in Güllesheim. Eltern, Großeltern, Kinder, Erzieher, aber auch die lokale Politik hat sich eingefunden, um gut zwei Jahre nach dem Spatenstich offiziell Eröffnung zu feiern. Lesezeit: 3 Minuten

In Betrieb ist die Kita dabei allerdings schon seit dem 4. September 2023, was für das Fest umso schöner ist, denn Eltern, Kinder und Kita-Team haben bereits eine feste Bindung aufbauen können. Wie gut diese ist, zeigt sich an dem dicken Lob von Elternausschusssprecherin Rebecca Scherer, die in ihrem Grußwort ...