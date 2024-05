Hubert Becher möchte Ortsbürgermeister in Katzwinkel werden: „Mit großer Dorfgemeinschaft gerne weitermachen“

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich.

Zu meiner Person

Hubert Becher, 67 Jahre, seit 40 Jahren verheiratet, zwei Söhne und drei Enkel. Als diplomierter Kaufmann war ich bis 2019 vier Jahrzehnte im Krankenhausmanagement tätig. Als Mitglied fast aller Ortsvereine sehe ich in mir einen wahren Vereinsmeier. Und als ehemaliger Fußballer weiß ich, dass langfristiger Erfolg nur gemeinsam gelingen kann.

Mein politischer Werdegang

Seit 1984 im Ortsgemeinderat meiner Heimatgemeinde Katzwinkel, davon über vier Wahlperioden als Vorsitzender der CDU-Fraktion, 2018 als Erster Ortsbeigeordneter und seit 2019 als Ortsbürgermeister.

Das sind meine Ziele als Ortsbürgermeister

An erster Stelle werde ich das ehrenamtliche Engagement von Einzelpersonen, Gruppen und Verbänden und insbesondere unserer Ortsvereine aktiv unterstützen. Sie sind das Herzstück unseres Gemeinwesens. Sie fördern Gemeinschaft, stärken den Zusammenhalt und leisten verlässlich wertvollen Dienst in der Daseinsfürsorge. Ich werde mich dafür einsetzen, die erreichten Erfolge in der Dorfentwicklung als anerkannte Schwerpunktgemeinde weiter voranzutreiben. Das Dorferneuerungskonzept enthält weitere Vorhaben wie etwa: strukturierter und bedarfsgerechter Ausbau des Straßennetzes; Verstärkung der Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit; Aufbau von Service- und Betreuungsangeboten an der Schnittstelle einer wohnortnahen medizinischen und pflegerischen Versorgung. Zum Schutz der Umwelt motivieren, mitmachen!

Was wird sich in den kommenden fünf Jahren mit mir als Ortsbürgermeister verändern?

Durch Investitionen in die Infrastruktur erhöht sich die Attraktivität und spart auf der anderen Seite, zum Beispiel im Straßenbau, auch Folgekosten. So sehe ich unsere Gemeinde auf einem richtigen Kurs. So möchte ich mit einer großen Dorfgemeinschaft gerne weitermachen. Ich bin zuversichtlich und freue mich darauf, mich mit allen in Katzwinkel weiterhin dafür einzusetzen, das Leben hier für Jung und Alt und alle dazwischen ein bisschen besser zu machen.

Das sind meine Ecken und Kanten

Ich möchte geduldiger werden.

Das ist mein politisches Motto

Unmögliches angehen, um vieles möglich zu machen.

Alle Angaben stammen vom Kandidaten.