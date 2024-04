Plus Birken-Honigsessen Bei Sonnenschein: Festumzug der Schützen im April begeisterte Von Gaby Wertebach i Endlich Sonne: Erleichterung und schöne Kleider bei der Aufstellung des Festumzuges an der Kirche. Foto: Gaby Wertebach Nachdem der Festumzug der St. Hubertus-Schützenbruderschaft in Birken-Honigsessen im vergangenen Jahr wegen schlechten Wetters ausfallen musste, strahlte in diesem Jahr die Sonne. Und gab den Schützen die Möglichkeit, ihre lebendige Tradition aufrechtzuerhalten. Lesezeit: 2 Minuten

Ausnahmezustand am Samstagnachmittag in Birken-Honigsessen. Der im vergangenen Jahr aufgrund der Wettersituation buchstäblich ins Wasser gefallene 55. Festumzug der St. Hubertus-Schützenbruderschaft wurde nachgeholt. Die Schützen wollten es sich nicht nehmen lassen, ihre lebendige Tradition aufrechtzuerhalten, weshalb alle in den seltenen Genuss eines ungewöhnlichen Festumzugs im April kamen, der vielleicht gerade ...