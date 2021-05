46 neue Infektionen im Kreis Altenkirchen: Inzidenz steigt leicht auf 125,0

Mit 46 Neuinfektionen am Mittwoch (Stand 15.30 Uhr) steigt die Gesamtzahl aller im Verlauf der Corona-Pandemie positiv Getesteten im Kreis Altenkirchen auf 4491. Wie die Kreisverwaltung weiter berichtet, sind aktuell 424 Personen im AK-Land positiv auf eine Corona-Infektion getestet, 24 von ihnen müssen stationär behandelt werden. Als genesen gelten 3970 Menschen, 97 Frauen und Männer sind an oder mit Covid-19 gestorben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis steigt laut Landesuntersuchungsamt (LUA) leicht an, von 123,4 auf 125,0. Im Impfzentrum in Wissen fanden am Mittwoch 514 Impfungen statt, 285 davon waren Erstimpfungen, 229 Personen erhielten ihre zweite Impfung. Damit erhielten dort seit 7. Januar 16.787 Menschen ihren ersten und 7701 ihren zweiten Nadelstich.

Und so verteilen sich die 4491 Infektionen seit Ausbruch der Pandemie auf die sechs Verbandsgemeinden im Kreis: