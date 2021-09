Es wird schnell klar: In dieser einen Stunde will nicht der Arzt zuhören. Dr. Klaus Korte möchte reden. Der Hausarzt aus Ahrbrück, einem der Epizentren der Flutkatastrophe im Ahrtal, möchte keine Fragen beantworten. Er will erzählen, was die Flut mit den Menschen gemacht hat, mit ihm. Äußerlich ist vieles heil geblieben in Kortes Leben.