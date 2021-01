Rhein

Mit „Auch Brücken kommen in die Jahre“ hatte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) eine Sonderveröffentlichung zur „Pontesgrafie“ überschrieben, die vor 2013 erschienen ist. Schon damals ging es auch um die Unkelsteinbrücke (B 9) bei Oberwinter. Sie sei in einem „schlechten Zustand“, hieß es in der Veröffentlichung. Besser geworden ist dieser seitdem nicht. Aber es tut sich etwas. Hinter den Kulissen laufen die Vorbereitungen für ein Millionen Euro schweres Bauvorhaben.