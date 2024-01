Plus Koblenz Gefahrenstellen im Saarkreisel in Koblenz: Keine Besserung für Radler in Sicht Der Saarkreisel ist für Radler ätzend zu durchfahren, weil es viele Ein- und Ausfahrten gibt, an denen Autofahrer nicht immer gut aufpassen. Das Problem ist seit Jahren bekannt in der Stadt. Nun hat sich der SPD-Ortsverein Altstadt-Rauental dem Thema erneut gewidmet und fordert mehr Sicherheit für Radfahrer. Von Katrin Steinert

In einer SPD-Pressemitteilung heißt es: „Wer den Saarkreisel befahren muss, wird leider immer und immer wieder feststellen, dass gerade Radler in einem hohen Maße Gefahren ausgesetzt sind.“ Um Bewegung in die Sache zu bringen, hatten SPD-Stadtratsmitglied Fritz Naumann und Benjamin Schwarz vom Ortsverein im Mai eine Anfrage an die Verwaltung gerichtet. ...