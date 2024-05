Plus Andernach

Zwischen Tradition und Technik: Jäger bringen Besuchern die Natur näher

Von Kim Fauss

i Bei der Hundeschau werden verschiedene Jagdhunderassen und deren Fähigkeiten präsentiert. Foto: Kim Fauss

Was haben die verschiedenen Jagdhundrassen so drauf? Wie hört sich eigentlich ein Jagdhorn an? Und wie rettet man ein Rehkitz? All diesen Fragen konnten jagd- und naturbegeisterte Menschen in Andernach auf den Grund gehen. Erstmals fand hier die Veranstaltung „Jagd und Natur gemeinsam erleben“ statt, die von der Kreisgruppe Mayen-Koblenz des Landesjagdverbands organisiert wurde.