Pädogoge aus Leidenschaft: Kottenheim verabschiedet Grundschulleiter

Am Ende einer beruflichen Laufbahn werden bekanntlich viele Reden auf den Scheidenden gehalten, Lobeshymnen gesungen und an Vergangenes erinnert. So vertraut und bekannt auch die Ausgangslage bei der Verabschiedung von Kottenheims Grundschulleiter Kurt Hackenbruch, in dessen Altersruhestand. Was genau aber hat Kurt Hackenbruch und seine Arbeit in den zurückliegenden elf Jahren ausgemacht? Das könnte vermutlich niemand besser berichten, als jene Menschen, die ihn tagtäglich live erleben durften: seine Schüler und Schülerinnen.