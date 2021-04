Mauereidechsen stoppen Sanierungsarbeiten am Kottenheimer Friedhof

Weil die Bruchsteinmauer auf der östlichen Seite des Kottenheimer Friedhofs in Schieflage geraten ist und in den kommenden Jahren einzustürzen droht, hatte der Ortsgemeinderat im vergangenen Jahr einer Sanierung des Teilstücks an der Grabkapelle zugestimmt. Als die Baufirma nun allerdings ans Werk schreiten wollte, stießen ihre Mitarbeiter auf unerwarteten Widerstand: Bei bestem Sonnenschein tummelten sich gleich mehrere Dutzend Mauereidechsen auf dem maroden Bauwerk. Und da die unter Naturschutz stehenden Tiere dabei nicht wirklich den Eindruck vermittelt haben, dass sie dem Vorhaben freiwillig weichen wollen, wird die Gemeinde ihnen vor der Wiederaufnahme der Arbeiten zunächst ein Angebot machen müssen, das sie „nicht ablehnen“ können.