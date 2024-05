Plus Mayen Infonachmittag in Mayen: Pflegeselbsthilfe bietet Unterstützung für pflegende Angehörige i Wer Angehörige pflegt, findet unter anderem Unterstützung in Selbsthilfegruppen. Foto: Oliver Berg/picture alliance/dpa Wer einen Nahestehenden pflegt, muss häufig sein eigenes Leben komplett auf die Pflegesituation ausrichten. Das bedeutet Stress für die Seele und kostet den betroffenen Menschen Kraft und Energie. Lesezeit: 1 Minute

Zur Gründung einer Selbsthilfegruppe für pflegende Angehörige stellen die Mitarbeiterinnen der Pflegeselbsthilfe bei einem Informationsnachmittag am Mittwoch, 15. Mai, um 15 Uhr im AWO-Seniorenzentrum Sterngarten in der Pfarrer-Winand-Straße 1-3 in Mayen ihre Arbeit vor. Bei Interesse unterstützen und begleiten sie in der Anfangsphase die Gründung einer Selbsthilfegruppe in Mayen und ...