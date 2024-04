Plus Pellenz

Freibad Pellenz öffnet seine Pforten: Badesaison startet am 1. Mai bei freiem Eintritt

i Das Freibad Pellenz öffnet am 1. Mai seine Pforten. Foto: VG Pellenz/Cornel Schlüter

Die Badesaison 2024 startet im Freibad Pellenz am Mittwoch, 1. Mai. Der Eintritt ist an diesem Tag für alle Gäste frei. Das Freibad ist an allen Tagen von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Frühschwimmer können im Juli und August dienstags und donnerstags bereits ab 7 Uhr ihre Bahnen im kühlen Nass ziehen.