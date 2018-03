Weg für gemeinsamen Fluglärm-Antrag frei

Aus unserem Archiv

Mainz

Im rheinland-pfälzischen Landtag ist der Weg für einen gemeinsamen Antrag gegen zunehmenden Fluglärm durch den Frankfurter Flughafen nun doch frei. SPD, Grüne und CDU waren sich zwar einig in der Kritik am Lärm, doch die CDU hielt zunächst an einer bestimmten Formulierung fest.