CDU warnt vor Fiasko für Flughafen Hahn

Die oppositionelle CDU im Landtag hat die rot-grüne Landesregierung vor einem Fiasko für den Hunsrück-Flughafen Hahn gewarnt. «Die Investorensuche stockt nicht nur, denn offensichtlich steht noch gar nicht fest, ob es generell zu einer Investorenausschreibung kommt», kritisierte Fraktionsgeschäftsführer Hans-Josef Bracht in Mainz.

Foto: Fredrik von Erichsen/Archiv – DPA

Infrastrukturminister Roger Lewentz (SPD) sei seit einem Jahr keinen Schritt vorangekommen. Lewentz hatte im November gesagt, er gehe davon aus, dass es bis zum Sommer Verhandlungen mit Investoren geben wird. Der Flughafen Hahn gehört zu 82,5 Prozent dem Land Rheinland-Pfalz, zu 17,5 Prozent Hessen.

Das Mainzer Infrastrukturministerium erklärte in der vergangenen Woche, die Ausschreibung für Investoren am Hahn habe noch nicht begonnen. Erst soll ein «Transaktionsberater» gesucht werden, damit ein leistungsfähiger privater Partner für die längerfristige Entwicklung des Standorts ausgewählt werden kann. Die Dauer des Verfahrens ließ das Ministerium offen. CDU-Fraktionsgeschäftsführer Bracht sagte, er hoffe, dass es nicht zu einem ähnlichen finanziellen und wirtschaftlichen Fiasko im Hunsrück komme wie am Nürburgring. Nach dem Ring-Ausbau für rund 330 Millionen Euro war die Besitzgesellschaft vor einigen Tagen pleitegegangen.