Kameradschaften trafen sich zum "Führer-Thing" in der Weinbergstraße 17

Ein Sondereinsatzkommando stürmte das "Braune Haus" in Bad Neuenahr-Ahrweiler, zeitgleich schlugen Ermittler in anderen Städten zu. Polizei und Staatsanwaltschaft haben am Dienstag einen großen Schlag gegen die Neonazi-Szene ausgeführt. Bei einer Pressekonferenz wurde über die Hintergründe informiert und sichergestellte Gegenstände gezeigt.

Foto: Sascha DITscher