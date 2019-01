Angela Merkel hat die „Männerdominanz“ in der Jungen Union kritisiert. „Frauen bereichern das Leben, nicht nur im Privaten, auch im Politischen“, gibt die Kanzlerin der JU mit auf den Weg. „Der geschäftsführende JU-Bundesvorstand“, fügt sie süffisant hinzu, „schön männlich. Aber 50 Prozent des Volkes fehlen.“ Die bisherige Vizechefin der Jugendorganisation von CDU und CSU, Katrin Albsteiger, sieht dabei auch die Frauen in der Pflicht. Sie sollten nicht so zögerlich sein, sagt die 34-jährige Neu-Ulmerin. Das Interview im Wortlaut:

Warum ist die JU so unattraktiv für Frauen? Ist sie doch gar nicht. Ich bin doch auch da. In der engeren Führung sitzt keine Frau. Haben die keine Lust, oder ...

Lesezeit für diesen Artikel (340 Wörter): 1 Minute, 28 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.