Wenn "MeinRad" keinen Parkplatz findet

Mainz – Das Fahrradleihsystem der Mainzer Verkehrsgesellschaft boomt. Gut 500 Räder werden an derzeit 70 Stationen vorgehalten, über 1000 an 120 Stationen sollen es werden. In der Aufbauphase hakt's aber mitunter, weil es nicht an allen Stationen genügend Rückgabemöglichkeiten gibt. Von einem solchen Fall berichtet uns Jürgen T.

Foto: p

Ständig werden neue Radstationen eingeweiht, so vergangene Woche in Kastel an der Reduit. Das MVG-Leihrad-Netz wächst.

Foto: Harry Braun

In der Aufbauphase hakt's aber mitunter, weil es nicht an allen Stationen genügend Rückgabemöglichkeiten gibt. Von einem solchen Fall berichtet uns Jürgen T. (Name von der Redaktion geändert). Er ist eigentlich ein großer Fan des Fahrradverleihsystems "Mein Rad", aber der Busfahrer der Mainzer Verkehrsgesellschaft hat im Detail einen schwerwiegenden Mangel ausgemacht, der ihn von der weiteren Nutzung abhält: Es mangelt in seinem Fall oft an freien Rückgabeplätzen. Konkret: Von seiner Wohnung auf dem Hartenberg ist er, wenn’s gut läuft, in fünf Minuten zum Betriebshof in der Mozartstraße gerollt. Aber dann konnte er den gelben Flitzer nicht mehr loswerden. In einem Fall radelte er zum Bismarckplatz, weiter zum Goetheplatz, zur Nahe- und zur Lessingstraße bis er endlich am Bahnhof einen freien Parkstand fand, wo der Drahtesel dann einrastete. Um aber pünktlich seinen Arbeitstag als Busfahrer starten zu können, nahm Jürgen T. kurzerhand ein Taxi. Kosten: 7 Euro. Die wollte er gerne wiederhaben, erhielt aber als Erstattungsbetrag nach einigem Mailverkehr auf seinem Radlerkonto gerade einmal 25 Cent gutgeschrieben.

"Da war ich sauer", sagt Jürgen T., der von Kollegen weiß, dass es nicht nur ihm so geht, wenn man den gelben Drahtesel schnell wieder parken will. Einer habe das Rad einfach auf dem Betriebshof stehen lassen mit dem Hinweis: Die werden das schon wegschaffen. "Dass mal an einer Station alles voll ist, kommt ja vor", zeigt er Verständnis für Engpässe. Er machte daher den Vorschlag, als MVG-Mitarbeiter das Rad halt schnell mal auf dem Betriebshof oder im Firmenradkeller sicher abzustellen, wenn's klemmt. Es gebe ja ohnehin einen regelmäßigen Shuttleverkehr zwischen den Stationen, um Überangebot und Nachfrage einigermaßen auszugleichen. Von Stationen mit Überhang werden Räder zu solchen Stationen gebracht, an denen Leihräder gerade fehlen. Die Idee sei aber abgelehnt worden mit dem Hinweis auf die vertragliche Regelung, wonach er selbst für die Rückgabe des Rads zu sorgen hat.

"Ich werde das Leihsystem wohl künftig nicht mehr nutzen", sagt Jürgen T., obwohl er schon seit der "Warmradelphase" dabei war und es gut findet, morgens bergab zur Arbeit zu rollen und abends mit dem Bus den Berg hoch heimzufahren. Weil morgens vor sechs Uhr das Busangebot eher dürftig ist, will er künftig halt meist zu Fuß gehen: "Ich habe keine Gleitzeit und muss morgens planen können. Die Suche nach einer Rückgabestation darf doch nicht länger dauern als die eigentliche Fahrt."

Vielleicht probiert er’s ja doch noch einmal, wenn die "Warmlaufphase" vorbei und alles eingespielt ist. So wusste T. bislang nichts von der Möglichkeit, am Verleihterminal nach der nächsten freien Rückgabemöglichkeit für die Leihräder Ausschau zu halten. Armin Seibert