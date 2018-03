Protestcamp vor Europäischer Zentralbank bleibt erlaubt

Das Protestcamp der "Occupy Frankfurt"-Bewegung vor der Europäischen Zentralbank (EZB) wird vorerst nicht geräumt. Das Ordnungsamt der Stadt Frankfurt habe zugesichert, dass die derzeit 62 Zelte in der Gallusanlage bis 29. Oktober aufgebaut bleiben dürfen.

Grund zur Freude für die Demonstranten: Die Zelte vor der Europäischen Zentralbank dürfen bis mindestens 29. Oktober aufgebaut bleiben. Foto: DPA

Frankfurt – Das Protestcamp der "Occupy Frankfurt"-Bewegung vor der Europäischen Zentralbank (EZB) wird vorerst nicht geräumt.

Das Ordnungsamt der Stadt Frankfurt habe zugesichert, dass die derzeit 62 Zelte in der Gallusanlage bis Samstag, 29. Oktober, aufgebaut bleiben dürfen, sagte Aaron Krauss am Montag dem epd. Eine Verlängerung der Erlaubnis sei möglich. In dem Camp hätten zuletzt etwa 120 Personen übernachtet, weitere seien jederzeit willkommen.

Die ersten Zelte waren am vergangenen Samstag nach der Großdemonstration von "Occupy Frankfurt", Attac und anderen Organisatonen in der Bankenmetropole aufgebaut worden. "Occupy Frankfurt" versteht sich als Teil einer globalen Bewegung, die sich gegen die Macht der Finanzmärkte und Banken richtet. In der Gallusanlage sind Transparente mit Aufschriften wie "Diktatur der Finanzmärkte brechen", "Empört euch: Wir sind 99 Prozent" und "Gutes Leben statt Profit" zu sehen.

Am Samstag hatten in etwa 50 deutschen Städten Tausende für ein gerechteres Finanzsystem demonstriert. In Frankfurt waren es etwa 5.000 Menschen. Die größten Kundgebungen in Europa gab es in Madrid, Rom, London und Athen. epd