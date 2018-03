Gondoliere entführt Besucher ins Casa Italia

Kein Teaser vorhanden

Angelo Gregorio ist Kapitän in einer original venezianischen Gondel. Fotos: Bernd Eßling Foto: Bernd Eßling

Jede Menge zu entdecken gibt es in den Themenwelten "Familienwelt & Media, "Energiesparen", "Gesund leben", "Garten", "Wohnen & Einrichten", "Mode", "Haushalt & Genuss", "Dienstleistungen & Fahrzeuge" sowie "Touristik". Zu Beginn der Ausstellung von Samstag, 17. bis Montag, 19. März, kommen Reiselustige bei der Messe "Touristikwelt" auf ihre Kosten. 80 Aussteller stellen die schönsten Ferienziele in der Halle 1 vor.

Die Sonderschau "Casa Italia", lockt in mediterraner Atmosphäre mit Mode, Traumreisen und kulinarischen Genüsse. Ein echter Hingucker ist die original venezianische Gondel, frisch importiert aus Italien. "sport.fit.gesund" lautet das Motto am zweiten Messewochenende, 24. und 25. März. Für den Messelauf am Samstag ( www.tcec-mainz.de) und den Spinning-Marathon am Sonntag, ( www.sport.fit.gesund.de), jeweils um 11 Uhr, können sich Interessierte im Internet noch anmelden. Zum Programm gehören weiter Vorträge, Sportvorführungen, sportmedizinische Beratung sowie Produkte und Dienstleistungen rund ums Thema. Des Weiteren sind vor Ort in Halle 7 ein Hochseilgarten und eine Kletterwand installiert.

Die Startermesse von Freitag, 23. bis Sonntag, 25. März, bietet eine neue Plattform für junge Unternehmen. Rund 60 Gründer stellen ihre Produkte und Dienstleistungen vor. Zur Eröffnung läuft am Freitag um 10 Uhr eine Talkrunde mit der rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerin Eveline Lemke sowie den Hauptgeschäftsführern der Industrie- und Handelskammer für Rheinhessen und der Hanwerkskammer Rheinhessen, Richard Patzke und Stefan Zimmer.

Raritäten stehen im Mittelpunkt einer Pflanzenbörse auf dem Freigelände ebenfalls am 24. und 25. März. Wer Spaß an winterharten Kamelien, Bonsais oder subtropischen Kübelpflanzen hat, ist hier genau richtig. Weitere Informationen gibt es im Internet unter: www.rheinland-pfalz-ausstellung.de. sj