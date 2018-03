Ab August auf Schulanfänger achten

Köln (dpa/tmn) – Langsam klingen die Sommerferien aus und Kinder strömen zurück in die Schulen. Darunter sind auch Schulanfänger, auf die im Straßenverkehr besonders geachtet werden muss.

Autofahrer sollten ab August besonders vorsichtig fahren und auf die Schulanfänger achten.

Foto: Federico Gambarini – DPA

Autofahrer müssen ab Anfang August wieder mit Schulanfängern im Verkehr rechnen und entsprechend vorsichtig fahren. Darauf weist der TÜV Rheinland hin. In Hamburg enden die Sommerferien am 1. August, bevor nach und nach bis zum 12. September in den übrigen Bundesländern die schulfreie Zeit ausklingt. Den Eltern der rund 700 000 Erstklässler in Deutschland rät der TÜV Rheinland, ihre Kinder auffällig zu kleiden und den Schulweg mit ihnen zu üben. Statt der kürzesten Route sollten sie den ABC-Schützen einen möglichst sicheren Weg mit Fußgängerampeln und Zebrastreifen zeigen.