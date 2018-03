9800 Buchpakete für Mainzer Schüler

Wenn die 9800 Schulbuchpakete für Mainzer Schüler ausgeliefert sind, dann wissen die Mitarbeiter der Darmstädter Firma Hugendubel und Schlapp, was sie getan haben. Zurzeit sind sie damit beschäftigt, die Bücher, die in einer Mombacher Halle lagern, einzeln zu etikettieren und zu individuellen Päckchen zu schnüren.

Zurzeit sind sie damit beschäftigt, die Bücher, die in einer Mombacher Halle lagern, einzeln zu etikettieren und zu individuellen Päckchen zu schnüren. Die ersten Ladungen sind bereits bei den Schulen angekommen. Dort werden sie am ersten Schultag an die Schüler ausgeliefert.

Die Ausleihe geht mittlerweile ins dritte Jahr. Über ein spezielles Bestellsystem melden sich die Schüler an und zahlen die Leihgebühr ans Land. Das kauft die geforderten Bücher bei den Verlagen und stellt sie den Kommunen zur Verfügung. Wie die Schulträger die Ausleihe organisieren, ist ihnen freigestellt. Während einige für Sortierung, Verpackung und Verteilung eigene Mitarbeiter abstellen, vergeben andere wie die Stadt Mainz die Aufgabe als Dienstleistungsauftrag.

Nachdem im ersten Jahr die Lippstädter Buchhandlung Kibula den Auftrag erhalten hatte, stieg 2011 die Firma Hugendubel und Schlapp ein. Die erhielt auch in diesem Jahr wieder den Zuschlag bei der öffentlichen Ausschreibung.

Ihre Arbeit begann wieder mit der Rücknahme der Schulbücher aus dem vergangenen Schuljahr. Das hieß: Jedes Buch musste geprüft werden, ob es noch in einem so guten Zustand ist, dass es im nächsten Schuljahr erneut verliehen werden kann.

"Die Rückgabe lief alles relativ unproblematisch", erzählt Buchhändlerin Karin von Schönholtz. Die meisten Bücher seien in einem guten Zustand gewesen, obwohl sie ja bereits im zweiten Jahr verliehen worden waren. "Die meisten Schüler gehen wirklich gut mit ihren Büchern um. Bei kleinen Schulen mussten wir ungefähr zehn Bücher aussortieren, bei größeren Schulen rund 30 Bücher."

Sicherlich habe es auch die ein oder andere Diskussion gegeben mit Eltern, die nicht einsahen, dass sie das nicht mehr benutzbare Buch ersetzen sollen, und argumentierten, sie hätten das Buch schon in einem schlechten Zustand bekommen, "aber das waren nur Einzelfälle".

Insgesamt hat sich das Verleihsystem eingespielt. "Die landesweite Beteiligung liegt im Schnitt bei rund 50 Prozent", heißt es aus dem Bildungsministerium. In der Sekundarstufe 1 (also Klasse 5 bis Klasse 10) nutzen rund 60 Prozent das Angebot. in der Oberstufe greifen dafür deutlich weniger zu.

Insgesamt machen landesweit im kommenden Schuljahr 2012/2013 rund 229 000 Schüler beim Verleih mit. Nicht alle zahlen dafür. Von den 9800 Schülern, die beim Verleih mitmachen, müssen 5880 die Gebühr ans Land zahlen, die anderen "genießen" wegen zu geringer Familieneinkommen die Lernmittelfreiheit und erhalten ihr Schulbuchpaket kostenlos. Irmela Heß