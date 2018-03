Wir Verwundbaren: Zehn Tage ohne Internet

Mehr als zehn Tage ohne Internet und Telefon. Kaum noch vorstellbar? In Engers (Neuwied), Vallendar und Mülhofen (Mayen-Koblenz) mussten dies Hunderte Telekom-Kunden jetzt erleben. Das ist nicht nur ärgerlich für die Betroffenen, die Panne – zwei durch Hochwasser beschädigte Kabel – legt auch drei fundamentale Probleme im digitalen Zeitalter frei: Wir sind hilfloser, abhängiger und verwundbarer denn je.

Was tun, wenn es keine Internetverbindung gibt? Man hat viel Zeit zum Nachdenken über unsere digitalisierte Gesellschaft.

Foto: Adobe Stock

Ohne Netz, das bedeutete: Ärzte konnten die Laborwerte ihrer Patienten nicht einholen, Unternehmer waren für Kunden unerreichbar – der wirtschaftliche Schaden wird kein geringer sein. Statt Googeln hieß es Nachschlagen; das unmittelbare Gespräch (etwa mit dem Nachbarn über die Telekom) ersetzte das fernmündliche. Fans von Streamingdiensten dürften wieder den Fernseher angeschaltet haben; Singles werden, anstatt auf einem Datingportal zu bummeln, den direkten Flirt (etwa beim Gespräch mit dem Nachbarn über die Telekom) versucht haben.

Wie in einem Roman von Kafka

Mögen Unternehmer finanzielle Einbußen erlitten haben, für einige Bürger war die Internetabstinenz eine Zeit der Sparsamkeit, schließlich war an Onlineshopping nicht zu denken. Manche allerdings werden sich daran erinnert haben, dass es den Einzelhandel (noch) gibt. Der Grund für das netz- und telefonlose Dasein war banal, aber tief liegend: defekte Kabel, für deren Reparatur man Zeit brauchte – und sich Zeit ließ. Die Kabel sind offenbar so unergründlich wie das Unternehmen selbst. Das Versprechen, durch Privatisierung Bürokratie abzubauen, erwies sich einmal mehr als ein leeres. Wer mit dem Handy die Servicenummer wählte, erlebte bisweilen eine bunte Mischung aus Inkompetenz, Desinformation und lachhaften Entschädigungsangeboten. Das Kommunikationsunternehmen hat ein Kommunikationsproblem. Eingewickelt in Warteschleifen und Beraterfloskeln erkennt der Bürger seine – erstes Grundproblem – Hilflosigkeit.

Das Problem ist jedoch weniger ein Telekom-spezifisches als ein generelles mit Konzernen: Direkte Ansprechpartner, Transparenz und Kundenfreundlichkeit begegnen einem selten. In der Finanzwelt bedeutet der Ausdruck „Too big to fail“, dass ein Unternehmen zu groß ist, um zu scheitern. Für den Kunden bedeutet das jedoch im Umkehrschluss: Zu klein, um relevant zu sein. Selbst wenn ein paar örtliche Unternehmer und Lokalpolitiker rebellieren, sind sie machtlos gegenüber Konzernen.

Die Digitalisierung verstärkt den Effekt: Durch Internetgiganten ist das Kommunikationsproblem noch gewachsen – wer hat je mit jemandem gesprochen, der bei Google das Sagen hat? Selbst Bundesminister müssen auf Audienzen warten wie Kommunionkinder auf dem Petersplatz. Anrufern ergeht es in sogenannten Servicehotlines wie Asterix und Obelix, die sich den Passierschein A 38 besorgen sollen – der Filmausschnitt findet sich bei YouTube und hätte wohl viele verärgerte Bürger zum Lachen gebracht, hätten sie sich ihn denn online ansehen können.

Stattdessen aber konnte man einen Roman lesen, um sich und seine Situation wiederzuerkennen. Zum Beispiel Franz Kafkas „Das Schloss“. Darin soll der Landvermesser K. eine Stelle in einem Dorf antreten, das zur Herrschaft eines Schlosses gehört, dessen Machtstrukturen und Regierungsformen aber so intransparent wie total sind. Wenn auch unsichtbar, wird alles vom Schloss kontrolliert und regiert. Fehler mache das Schloss keine, wird K. von einem Vorsteher erklärt: „Ob es Kontrollbehörden gibt? Es gibt nur Kontrollbehörden. Freilich, sie sind nicht dazu bestimmt, Fehler im groben Wortsinn herauszufinden, denn Fehler kommen ja nicht vor, und selbst, wenn einmal ein Fehler vorkommt, wie in Ihrem Fall, wer darf denn endgültig sagen, daß es ein Fehler ist.“

Der heutige Leser erkennt im Schloss den Großkonzern, der die kommunikative Infrastruktur – Telefon, Internet, Chatdienste, soziale Netzwerke – liefert, sie aber auch zugleich beherrscht, und er identifiziert sich mit K., der verzweifelt versucht, zum Innern der Machtzentrale vorzudringen. Nicht nur die Lektüre der allgemeinen Geschäftsbedingungen von Facebook mutet kafkaesk an, wie K. sind wir – das ist das zweite Grundproblem – abhängig. Ohne Internet und Telefon, ohne soziales Netzwerk, ohne Suchmaschine geht es kaum.

Die Welt ist in Engers oder Vallendar natürlich nicht untergegangen, doch Hand aufs Herz: Wie oft hat man dieser Tage bemerkt, was sonst kaum auffällt: Ohne Netz ist der Alltag kaum zu bewältigen. Mit dem Smart Home, dem vernetzten Haus, wird diese Abhängigkeit bald noch größer sein. Wenn dann in Engers oder sonst wo das Internet ausfällt, könnte es recht kalt werden, da die „intelligente“ Heizung keine Onlineverbindung mehr hat.

Die Zukunft wird ungemütlich

Somit werden wir – das dritte Grundproblem – verwundbarer. Ein Hochwasser – es hätte aber auch ein Sabotageakt sein können. Der Vorfall ruft ins Gedächtnis, was wolkige Begriffe wie „Cloud“ oder „drahtlose Verbindung“ verschleiern: Das Internet hat neben der digitalen auch eine analoge Komponente. Sie besteht aus Kabeln und riesigen Rechenzentren. Viele vergessen: Jeder Facebook-Like verbraucht Strom. Und der Hochfrequenzhandel an der Börse benötigt vor allem schnelle Rechner und kurze Drähte; diese analoge Seite hat Michael Lewis in seinem Buch „Flash Boys: Wie Insider die Börse manipulieren“ beleuchtet. Nicht auszudenken, was Hackerangriffe – von Terroristen oder feindlichen Staaten – verursachen könnten. Alex Gibneys Dokumentarfilm „Zero Days“ über den Computerwurm „Stuxnet“ zeigt: Die Kriege der Zukunft finden im Internet statt – nicht zufällig sucht die Bundeswehr derzeit Digitalexperten.

Wir gehen ungemütlichen Zeiten entgegen, insofern kann ein Internetausfall auch etwas Gutes haben: „Die Eule der Minerva (Symbol für die Weisheit) beginnt erst mit der einbrechenden Dämmerung ihren Flug“, schreibt Hegel. Für uns bedeutet das: Ohne das Leuchten der Bildschirme beginnt die hohe Zeit des Nachdenkens.

Von unserem Reporter Wolfgang M. Schmitt