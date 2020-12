Archivierter Artikel vom 21.05.2020, 16:09 Uhr

Heiligenroth

Kupfernägel eingeschlagen: Unbekannte schänden denkmalgeschützten Baum

Unbekannte haben die denkmalgeschützte Buche am Pfarrhaus in Heiligenroth geschändet. Wie Pastoralreferent Franz Hennemann und einige Verantwortliche der Kirchengemeinde Sankt Laurentius Nentershausen am Mittwochabend mit Entsetzen feststellen mussten, wurden Kupfernägel in den Wurzel- und Stammbereich der Buche eingetrieben. Bereits einige Tage zuvor habe der Baum Anzeichen von Absterben in der Krone gezeigt, heißt es weiter. Die Kirchengemeinde hat die Polizei in Montabaur eingeschaltet.