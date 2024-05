Dax startet im Plus

Unter dem Eindruck starker Nvidia-Zahlen und dämpfender geldpolitischer Signale der US-Notenbank Fed hat der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag etwas zugelegt. Der Dax gewann in den ersten Handelsminuten 0,29 Prozent auf 18.734,63 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Werte stieg um 0,34 Prozent auf 27.239,24 Zähler und der EuroStoxx 50, das Leitbarometer der Eurozone, legte um rund 0,4 Prozent zu.

Frankfurt/Main (dpa) – Die Fed hatte am Vorabend ein Festhalten an ihren hohen Zinsen signalisiert und eine baldige Senkung erst einmal nicht in Aussicht gestellt. Einige Vertreter der Fed zeigten sogar die Bereitschaft, die Geldpolitik – falls nötig – weiter zu straffen. Das dürfte Aktien-Anleger enttäuschen, rechnete man doch bislang im späteren Jahresverlauf mit Zinssenkungen. Im Gegensatz zur Fed wird die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Leitzins wohl schon im Juni senken, weil die Inflation sich in der Eurozone abgeschwächt hat.

Der Enttäuschung über die Fed steht am Donnerstag einmal mehr die Begeisterung über die Entwicklung von Nvidia gegenüber. Der KI-Spezialist hatte mit seinen Quartalszahlen und dem Ausblick abermals die Erwartungen übertroffen.