Bundesweiter Benzinverbrauch legt zu

Von dpa

i PRODUKTION - Der Benzinverbrauch in Deutschland ist 2023 das dritte Jahr in Folge gestiegen. Foto: Sven Hoppe/dpa

Bereits das dritte Jahr in Folge ist in Deutschland mehr Benzin verbraucht worden. Beim Diesel geht die Entwicklung in die andere Richtung.