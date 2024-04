Was geschah am 25. April?

GRAFIK - Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

GRAFIK - Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa

Namenstag

Erwin, Franka, Markus

Historische Daten

2022 – Der Kurznachrichtendienst Twitter gibt den Widerstand gegen Tech-Milliardär Elon Musk auf. Einer Übernahme durch den Tesla-Chef für fast 44 Milliarden Dollar habe der Vorstand des Online-Unternehmens einstimmig zugestimmt, teilt Twitter mit.

1974 – Die «Nelkenrevolution» beendet in Portugal nach 48 Jahren die von Antonio Salazar begründete Gewaltherrschaft. Der nahezu unblutig verlaufene Militär-Aufstand verdankt seinen Namen den Blumen, die die jubelnde Menge den Soldaten der Revolution in die Gewehrläufe steckten.

1964 – In Kopenhagen wird der «Kleinen Meerjungfrau», der von Edvard Eriksen nach einer Märchenfigur des dänischen Dichters Hans Christian Andersen geschaffenen Bronzestatue, von Unbekannten der Kopf abgesägt.

1949 – Hermann Gmeiner gründet mit Freunden in Innsbruck den Verein «Societas Socialis», abgekürzt: SOS, der sich für Kriegswaisen engagieren will. Aus den Zielen des Vereins entsteht die Idee für das erste SOS-Kinderdorf in Imst (Tirol).

1859 – Bei Port Said in Ägypten findet der erste Spatenstich zur Errichtung des Suezkanals statt.

Geburtstage

1974 – Ursula Strauss (50), österreichische Schauspielerin («Schnell ermittelt», «Geschichten vom Franz»)

1969 – Renée Zellweger (55), amerikanische Schauspielerin («Bridget Jones»-Filmreihe), Oscar als beste Hauptdarstellerin für «Judy» (2020)

1964 – Andy Bell (60), britischer Popsänger, Sänger des Popduos Erasure («Oh L'Amour», «Blue Savannah», «A Little Respect»)

1949 – Dominique Strauss-Kahn (75), französischer Politiker, Direktor des Internationalen Währungsfonds (IWF) 2007-2011, französischer Wirtschafts- und Finanzminister 1997-1999

Todestage

2014 – Stefanie Zweig, deutsche Schriftstellerin («Nirgendwo in Afrika», die Verfilmung wird 2003 mit einem Oscar ausgezeichnet), geb. 1932