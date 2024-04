Was geschah am 18. April?

Anzeige

Namenstag

Aya, Wigo

Historische Daten

2023 – Bei einer Messerattacke in einem Fitnessstudio in Duisburg verletzt ein Syrer vier Menschen schwer. Der mutmaßliche Islamist soll bereits am 9. April in der Duisburger Altstadt einen Mann erstochen haben.

2014 – Beim bis dahin schwersten Unglück in der Geschichte des Alpinismus am Mount Everest sterben 16 nepalesische Bergsteiger. Eine Lawine erfasst die Sherpas oberhalb des Basislagers auf 5800 Metern Höhe.

2004 – In der EU tritt eine neue Regelung zur Kennzeichnung gentechnisch veränderter Lebensmittel in Kraft. Gekennzeichnet werden müssen alle Produkte, die gentechnisch veränderte Organismen enthalten oder aus ihnen hergestellt sind.

1974 – Erstmals in der bundesdeutschen Polizeigeschichte wird in Hamburg vom finalen Rettungsschuss (gezielter Todesschuss) Gebrauch gemacht, als ein Bankräuber mit einer Geisel die Bank verlässt, in der er zuvor einen Polizisten getötet hat.

1949 – Mit dem Austritt aus dem britischen Commonwealth wird Irland zur Republik.

Geburtstage

1994 – Sebastian Firnhaber (30), deutscher Handballspieler (HC Erlangen, Nationalspieler 2021-2022)

1964 – Niall Ferguson (60), britischer Historiker und Sachbuchautor («Der Aufstieg des Geldes», «Der Niedergang des Westens. Wie Institutionen verfallen und Ökonomien sterben»)

1929 – Ernst A. Bettag, deutscher Unternehmer, Erfinder des Bobbycars, gest. 2003

1874 – Eugen Spiro, deutsch-amerikanischer Maler, Mitglied der Münchner und Berliner Secession 1900-1933, gest. 1972

Todestage

2019 – Siegmar Wätzlich, deutscher Fußballspieler, 24 Länderspiele für die Auswahlmannschaft der DDR, geb. 1947