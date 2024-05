Porto Alegre

Unwetter

Mehr als 100 Tote bei Überschwemmungen im Süden Brasiliens

Von dpa

i Rettungskräfte sind in der Region Rio Grande do Sul im Einsatz. Foto: Claudia Martini/XinHua/dpa

Die Überflutungen in Brasilien dauern weiter an. Die Zahl der Todesopfer ist auf 107 gestiegen. Die Luftwaffe brachte 25 Tonnen Hilfsgüter in die Region.