Alljährlich laden unsere Trierer Paddelfreunde zu einer gemeinsamen Tour zu Beginn der Saison ein: Der Grünkohlfahrt.

Zwar war das Wetter an diesem Tag wenig einladend, die tolle Planung vor Ort aber umso mehr. Vom Frühstück an war alles bestens organisiert, so lohnte sogar das frühe Aufstehen. ...