Frisches aus dem WAMA-Gewächshaus – Im August wird kräftig geerntet

gesunde Ernährung. Die Deutschen beschäftigen sich immer mehr mit dem, was auf den Tisch kommt. Das zeigen auch die vielen Kochshows, die nahezu täglich über den TV-Schirm flimmern. Die Supermärkte reagieren mit einem immer umfangreicheren Bio-Angebot darauf. Dabei stehen auch die Nachhaltigkeit und die Regionalität der Produkte im Fokus.

Die Verbraucher achten vermehrt auf die Herkunft ihrer Speisen. Am besten funktioniert das im eigenen Garten. Mit einem Gewächshaus landet täglich frisches, ökologisch absolut unbedenkliches Obst und Gemüse auf dem Teller. Und man weiß genau, wo es herkommt – garantiert ohne lange Transportwege. So macht das Zubereiten des Essens noch mehr Spaß. Genauso wichtig wie eine hochwertige Küche ist aber auch das entsprechende Gewächshaus, in dem man buddelt, einpflanzt und erntet.

Eine große Auswahl an verschiedenen, hochwertigen Modellen finden Hobbygärtner bei WAMA. Das Familienunternehmen bietet das passende Gewächshaus für individuelle Ansprüche – ob groß oder klein, freistehend oder angelehnt. Sogar Sonderanfertigungen sind bei WAMA möglich. Gärtnern im geschützten Raum – das bieten Gewächshäuser. Deshalb sind die WAMA-Häuser extrem witterungsbeständig sowie sturmsicher. So ist nicht nur der Hobbygärtner gefeit vor Wind und Wetter, sondern auch der zarte Setzling. Genauso wie vor ungebetenen Gästen wie Schnecken oder Nagetieren.

In einem WAMA-Gewächshaus finden verschiedene Pflanzen optimale Wachstumsbedingungen vor und reifen ungestört heran. Pünktlich zum Haupterntemonat August stehen Gemüsesorten wie Karotten, Salatsorten, Paprika, Bohnen, Kohl, Fenchel und Tomaten auf dem Programm. Wer es exotischer mag, ist bei WAMA mit seiner speziellen Tropen-Gewächshausserie für exotische Früchte wie Orangen, Mangos oder Kiwis ebenfalls richtig. So holt man sich den Süden kulinarisch ins herbstliche Zuhause. Alle Details zu den verschiedenen Gewächshäusern gibt es unter www.wamadirekt.de